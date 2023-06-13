لمنع تكرار الكارثة.. تحذيرات جديدة في مصر من منخفض جوي قوي

كشف مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أن البلاد "تتأثر بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية".

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ولفت مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن هناك حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.

وأشار إلى أن "المنخفض ينتج عنه، ارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي الي تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط" والصحراء الغربية الواحات على فترات متقطعة".

وأشار مركز المناخ، إلى "سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء".

وأصدرت وزارة الزراعة المصرية متمثلة في مركز معلومات تغير المناخ، تحذيرات عاجلة للمواطنين بعد توقعها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، اليوم الثلاثاء.

ولفتت نشرة التحذيرات، إلى أنه "سيصاحب نشاط الرياح سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء".

وطلبت الوزارة من المواطنيين توخي الحذر والابتعاد عن اللوحات الإعلانية الضخمة، لعدم تكرار أزمة كوبري أكتوبر حيث سقطت لوحة ضخمة على رؤوس المواطنين.

المصدر: أخبار اليوم