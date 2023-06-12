مصر.. السيسي يصدر توجيهات بخصوص نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي وإنشاء "مقبرة الخالدين"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين، عددا من التوجيهات، بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وبخصوص إنشاء "مقبرة الخالدين".

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي، قائلا: "انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023".

وأضاف المستشار أحمد فهمي: "كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال".

المصدر: RT