شاهد أول استعراض جوي لطيران "الرياض" في أجواء السعودية (صور + فيديو)

شهدت سماء المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين حدثا استثنائيا لتحليق أول طائرة تابعة لشركة طيران "الرياض" في أجواء المملكة.

وأجرى طيران "الرياض" اليوم جولة استعراضية في سماء العاصمة الرياض لإبراز هويته الجديدة، وشمل المسار بوليفارد رياض سيتي وجامعة الملك سعود وجامع الملك خالد وبرج الفيصلية والمربع.

وأعرب الكثير من السعوديين عن سعادتهم بإدخال أول طيران مباشر من العاصمة الرياض باتجاه بلدان العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلن في 12 مارس تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض".

وعمد مواطن لتصوير الطائرة التابعة لطيران "الرياض" وهي تحلق فوقه على مسافة قريبة خلال هبوطها.

وضجت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو والصور التي شرع مواطنو المملكة في التقاطها لتوثيق هذا اليوم الذي يعتبره السعوديون يوما تاريخيا.

شاهد لحظات هبوط أول طائرة تابعة لـ #طيران_الرياض في مطار الملك خالد الدولي لأول مرة.. pic.twitter.com/FMRjw2Aosx — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2023

المصدر: وكالات