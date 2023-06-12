"طيران الرياض" يكشف عن الهوية البصرية الفريدة والفئة الأولى من تصميم أسطول الطائرات الخارجي (فيديو)

كشفت شركة "طيران الرياض"، عن الهوية البصرية الفريدة والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراتها.

وفي التفاصيل، كشف "طيران الرياض" عن تصميم الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، على أن يتم إعلان التصميم الثاني في المستقبل القريب.

وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"، تم إطلاق حفل تدشين الهوية البصرية والكشف عن التصميم الخارجي للطائرة من طراز بوينج دريملاينر 787-9 في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ليمثل احتفال العاصمة السعودية بالناقل الجديد، وذلك بحضور عدد من الأمراء وكبار الشخصيات، حيث قامت الطائرة بالتحليق على ارتفاع منخفض في سماء العاصمة، مرورا بأبرز معالم الرياض مثل مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، والبوليفارد وبعض الأبراج المتواجدة في وسط المدينة.

وتمكن سكان الرياض من رؤية الفئة الأولى من التصميم الفريد لأسطول الناقل الجوي الجديد وهو يزين سماء العاصمة بألوان الخزامى، في حين أنه عقب هذا الاحتفال الوطني من سكان الرياض والمملكة، سيتم نقل الطائرة لمدينة باريس لعرض هوية طيران الرياض لأول مرة على الصعيد الدولي ضمن مشاركته في معرض باريس الجوي بنسخته الرابعة والخمسين ابتداء من يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وفق "عكاظ".

وذكرت "عكاظ" أن "الناقل الجوي الجديد "طيران الرياض" سيسهم في تقديم مستوى جديد من تجربة الضيوف المسافرين عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي ستعيد صياغة مستقبل الطيران والسفر.

جدير بالذكر أن الهوية البصرية لطيران الرياض تعكس الحداثة والنظرة المستقبلية من السعودية، وهي مستوحاة من كرم الضيافة الأصيلة في المملكة وألوان الخزامى النابضة بالحياة التي تغمر أرض المملكة في الربيع، والتي تنعكس في التصميم الخارجي للفئة الأولى من أسطول الطائرات الفريدة لبدء حقبة جديدة من الإبداع والريادة في مجال الطيران، إذ أنه قد تم التصميم من خلال دمج المعالم الرئيسية للمملكة والعاصمة والتي تشمل الهوية أيضا على المنحنيات الشاملة للنص العربي مع شعار الحملة التسويقية والإعلامية "المستقبل يبدأ هنا"، بحسب "عكاظ".

كما ستقوم شركة طيران الرياض في ربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، وذلك لتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث في آسيا وإفريقيا وأوروبا وعبر الوصول والربط مع أكثر من 60% من سكان العالم في غضون ثماني ساعات طيران، حيث يهدف الناقل الجوي الجديد إلى الاعتماد على الابتكار في تقديم خدمات النقل الجوي بشكل كبير وأن يكون عنصرا فعالا ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى أن "طيران الرياض" يهدف إلى تسهيل 100 مليون زيارة إلى المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 من خلال الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، السياح وحركة المرور التجارية والفعاليات الكبرى في جميع أنحاء المملكة.

وفي 12 مارس، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر: "عكاظ" + RT