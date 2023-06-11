"ستحتاج إلى 70 سنة حتى تتوظف".. رئيس حكومة أردني أسبق: نقترح استحداث وزارة جديدة

اقترح رئيس وزراء الأردن الأسبق، سمير الرفاعي، نائب رئيس مجلس الأعيان، استحداث وزارة جديدة تعنى بالموارد البشرية في الحكومة، للقيام بالبحث عن أفضل الكوادر لوظائف القطاع العام.

وأكد الرفاعي، خلال استضافته ببرنامج عبر التلفزيون الأردني، أن هذا الأمر يحتاج إلى مصارحة المواطنين من خلال الحديث معهم أنه "مش حق مكتسب حاجز دورك بالخدمة المدنية رقم 300 ألف الذي ستحتاج إلى 70 سنة حتى تتوظف".

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وأضاف الرفاعي أن عدد الطلبات التي لا تزال تنتظر دور ديوان الخدمة المدنية تصل إلى قرابة 450 ألفا، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتوظيف 8 آلاف فقط، "يعني 200 ألف شخص عندهم وظائف، فالعدد المتبقي ليس لديه أية وظائف، فهذا الأمر يعني أننا نريد (40-50) سنة لحتى يصلهم الدور".

وتعقيبا على رأيه الذي ذكره، علّق الرفاعي بأنّنا إذا كنّا نريد أن نسلك مسار الشعبوية سنظلم الجيل القادم والموظفين والمواطنين، "بدنا نحكي كلام لمصلحة الدولة والمهم أن يكون هنالك عدالة ونزاهة".

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وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى وجود مليارات الدنانير تخرج من الاقتصاد الأردني لمصلحة دول أخرى، حيث "لا نستطيع بناء البيوت ولا زراعة الأراضي ولا نخدم حالنا"، على خلفية توجه الدولة الرامي صوب التعليم المهني وإعادة النظر بمرحلة الثانوية العامة.

واتفق الرفاعي مع عبارة "التعليم يتطلب جراحة عميقة"، فالمدارس بات فيها خطة حكومية وتم تدريب المعلمين عليها، حيث ستدخل مادة الفلسفة والديمقراطية.

ونوه بضرورة إجراء دراسة حكومية لتحديد ما يحتاجه سوق العمل، لافتا إلى ضرورة أن يجد طالب الجامعة الحكومية فرصة عمل عند تخرجه.

المصدر: عمون