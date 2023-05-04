العراق يجدد عقدا نفطيا مع الأردن

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة، وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل باليوم اعتبارا من شهر مايو الجاري 2023 ولمدة عام.

وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي العراقي.

فيما حضر عن الجانب الأردني، الوفد المرافق لوزير الطاقة والثروة المعدنية والسفير الأردني في بغداد.

المصدر: RT