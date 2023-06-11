مصر.. اندلاع حريق على متن مركب سياحي في مرسى علم (فيديو)

أفاد مصدر مسؤول لمراسلة RT بالقاهرة، اليوم الأحد، باندلاع حريق على متن مركب سياحي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

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ونقلت المراسلة عن المصدر قوله إنه تم إنقاذ 14 سائحا أجنبيا من أصل 16 كانوا على متن المركب، أغلبهم من الجنسية الإنجليزية، فيما جاري البحث عن 3 مفقودين.

وأوضح أن المركب كان في رحلة سفاري في البحر الأحمر منذ أكثر من يومين، حيث كان من المفروض أن تنتهي الرحلة اليوم أو غدا.

وأضاف المصدر أن المركب مرخص له، ويقوم برحلات بحرية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث في وقت لاحق، بعد أن تباشر اللجنة الفنية أعمالها والتحقيق فيه.

المصدر: RT