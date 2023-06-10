مصر.. قرار جديد من محافظة البحر الأحمر بخصوص شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

أصدرت محافظة البحر الأحمر في مصر، مساء يوم السبت قرارا يقضي بإعادة فتح شواطئ الغردقة، وذلك غدا الأحد عدا منطقة حادث القرش.

وفي بيان بها، قالت محافظة البحر الأحمر: "بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار اللواء محافظ البحر الاحمر رقم 400 لسنة 2023 بالاغلاق خلال الفترة من 9 يونيو إلى 11يونيو 2023 من منطقة الجونة وحتي خليج أبوسومة، وبناء على المتابعات الميدانية التي تمت خلال اليومين من 9 إلى 10 وعدم تسجيل أي ملاحظات لأي مشاهدات غير طبيعية علي ممارسة الانشطة البحرية خاصة الشواطيء في نطاق الجونة شمالا وخليج سهل حشيش ومكادي جنوبا".

وأضاف البيان: "يوصى بعودة النشاط تدريجيا خلال يوم 11 يونيو وذلك لجميع المناطق شمالا وجنوبا، عدا منطقة الحادث، وتحديدا منطقة شعاب الشيراتون..منطقة الشيراتون القديمة وحتى منطقة سندباد، يتم الالتزام باستمرار القرار بها، وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين في هذه المواقع، وبالتأكيد على اتباع معايير الأمن والسلامة لخدمة مرتادي النشاط والشواطئ في هذا النطاق".

وأردفت المحافظة: "كما يتم التأكيد مع كافة مستخدمي الشواطئ بضرورة تنفيذ النشاط في حدود مناطق السباحة الامنة وممارسة الانشطة البحرية في المواقع المخصصة لكل نشاط سواء غوص أو سنوركلينج والالتزام بوقف الصيد طبقا لقرارات السيد المحافظ في ذات الشان رقم 339 لسنة 2023".

المصدر: RT