في حوار مع "العربية".. محامي صدام حسين يتحدث عن عرض 3 دول عربية لاستضافته لكنه اختار المشنقة

كشف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن 3 دول عربية عرضت على صدام الخروج إليها.

وعن مضمون العرض الأمريكي لصدام حسين في المعتقل، أوضح الدليمي عبر برنامج الذاكرة السياسية على قناة "العربية" أن "البنتاغون (بكل جهاته ومن جميع أصحاب القرار) طلب من صدام حسين أن يكتب بخط يده رسالة وأن يقرأها هو (محامي صدام) بالإعلام يطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال، في مقابل أن يخرج الرئيس العراقي الراحل إلى إحدى 3 عواصم عربية تم اختيارها واتفقوا معها، وهي الأردن ومصر وقطر".

وتابع الدليمي: " أنا إذا أقنعته ممكن أكون معه وأخرج أنا وعائلتي وجيب متصل بالخزينة العراقية مثل ما حكوا، وما عندي مشكلة وأي واحد يريده الرئيس يخرج معه، ولكن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي".

وأفاد بأن "العرض المادي كان له ولصدام حسين ولمن اختار الأخير أن يخرج معه".

وبين خليل الدليمي أن الأمريكيين عرضوا عليه كذلك في حال اقتنع الرئيس يمكنه أن يختار أي شخص آخر للعمل السياسي، لافتين إلى إمكانيتهم أن يوصلوه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل أن يقنعه.

شاهد مضمون العرض الأميركي لصدام حسين في المعتقل.

الدكتور خليل الدليمي – الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين.#الذاكرة_السياسية#العراق@taherbarakapic.twitter.com/cJG6FQHvQQ — العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 9, 2023

وذكر الدليمي أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بكى 3 مرات خلال لقائه (أي الدليمي)، حين علم بوضع صدام في السجن.

وأشار المحامي إلى أن صدام حسين تلقى حكم الإعدام برحابة صدر ورفض تناول أي مهدئات، وقال حين سمع الحكم: "أنا طلقت الحياة منذ 1959".

المصدر: "العربية"