برعاية أمريكية سعودية.. الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان

توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في كامل أنحاء البلاد.

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وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاتفاق يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو بتوقيت الخرطوم.

#بيان | تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة ٢٤ ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٣م بتوقيت الخرطوم pic.twitter.com/nsTmsyfL3R — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 9, 2023

المصدر: RT