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برعاية أمريكية سعودية.. الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان

أخبار العالم العربي

برعاية أمريكية سعودية.. الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان
أرشيف
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توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في كامل أنحاء البلاد.

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وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاتفاق يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو بتوقيت الخرطوم.

المصدر: RT

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