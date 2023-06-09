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مؤرخ يكشف لـRT تفاصيل غير مسبوقة للغارتين العراقيتين على إسرائيل في حرب 1967 (صور)

أخبار العالم العربي

مؤرخ يكشف لـRT تفاصيل غير مسبوقة للغارتين العراقيتين على إسرائيل في حرب 1967 (صور)
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كشف المؤرخ والخبير العسكري صبحي ناظم توفيق عن تفاصيل غير مسبوقة للغارتين الجويتينن اللتين شنتهما القاذفات العراقية على أهداف في إسرائيل أثناء حرب الخامس من يونيو عام 1967.

وقال العميد ركن متقاعد صبحي ناظم توفيق، وكان برتبة ملازم في عديد القطاعات العراقية التي تحركت نحو الأراضي الأردنية للمشاركة في الحرب، إن "التفوق الجوي الإسرائيلي فوق مصر والأردن بعد تدمير معظم قواتهما الجوية وهي رابضة في المهاجع والمطارات، حسم نتيجة الحرب على الجبهتين المصرية والأردنية في غضون ساعات، فيما حافظ العراق على طائراته الحربية لأن الطائرات الإسرائيلية كانت عاجزة عن الوصول إلى قواعدها".

مؤرخ يكشف لـRT تفاصيل غير مسبوقة للغارتين العراقيتين على إسرائيل في حرب 1967 (صور)
RT
الطيار العراقي حازم سلمان داود الراوي قائد القاذفة العراقية التي قصفت تل ابيب

وذكر العميد توفيق أن "المقاتلات العراقية شنت غارتين على إسرائيل كما أن مقاتلتين عراقيتين من طراز ميغ 21 وهوكر هنتر اشتبكتا فوق قاعدة "اتش 3" الجوية العراقية مع طائرتي ميراج وفوتور الإسرائيليتين فرنسيتي الصنع وأسقطتهما وتم أسر الطيارين"، مضيفا: "النقيب دوخور درون (25 سنة)، وكان يقود مقاتلة هجوم أرضي ميراج فرنسية الصنع والنقيب كلان انسخاك (28 سنة) وكان يقود القاصفة المقاتلة فوتور الفرنسية".

مؤرخ يكشف لـRT تفاصيل غير مسبوقة للغارتين العراقيتين على إسرائيل في حرب 1967 (صور)
RT
الطياران الإسرائيليان اللذان أسقطت طائرتيهما فوق قاعدة اتش 3 العراقية وتم أسرهما.

وكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الجبهة الأردنية في حرب 1967 خلال حديثه مع برنامج "قصارى القول التوثيقية" بمناسبة الذكرى 56 لحرب 1967.

وسيبث البرنامج حلقة ثالثة يوم غد السبت 10 يونيو عن الجبهة السورية في الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT

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