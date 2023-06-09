مصدر مصري ينفي معلومات حول هروب 11 محتجزا في مركز للشرطة بالصعيد

نفت مصادر مصرية ما نشرته صحيفة "الفجر" المصرية حول تمكن 11 محتجزا في مركز شرطة العدوة، بمديرية أمن المنيا في صعيد مصر من الفرار.

ونفت المصادر ما تردد حول اقتحام المواطنين لمركز العدوة، كما نفت ما تردد أيضا عن تهريب سجناء.

وذكرت صحيفة "الفجر" في وقت سابق من صباح الجمعة نقلا عن مصدر أمني خبر هروب المحتجزين، لكنها قامت بحذف الخبر في ساعات المساء.

وقالت الصحيفة أنه تم القبض على متهم في إحدى القضايا وعقب دخوله مركز الشرطة توفي. وأن عائلته اقتحمت مركز الشرطة احتجاجا، ما أسفر عن هروب 11 متهما داخل الحجز.

المصدر: الفجر