الرئيس الفلسطيني يزور الصين الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين الأسبوع القادم، بحسبما ذكرت بكين اليوم الجمعة، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ: "بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 يونيو إلى 16 منه".

وتوسطت الصين مؤخرا في اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين في وقت سابق من أبريل، وهو اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات.

المصدر: أ ف ب