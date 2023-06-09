القاهرة في عقر جيبوتي! (صور)

شارك سفير مصر في جيبوتي، حسام الدين رضا، أمس الخميس، في مراسم إزاحة الستار عن لافتة "ميدان القاهرة" التي تم وضعها على أحد أهم ميادين العاصمة الجيبوتية.

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وكانت هناك مشاركة رسمية وعسكرية متميزة من الجانب الجيبوتي، حيث شارك كل من عمدة المدينة، وسفير جيبوتي في القاهرة، ومدير الإدارة العربية في الخارجية الجيبوتية، وقائد القوات البحرية الجيبوتية، وقائد قوات خفر السواحل في الاحتفالية، وسط تغطية إعلامية مكثفة.

وحرص السفير المصري في كلمة له على تثمين اللفتة الجيبوتية تجاه بلاده، بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدا على أن إطلاق اسم "ميدان القاهرة" على واحد من الميادين الرئيسية المؤدية للقصر الجمهوري الجيبوتي، يعد دلالة واضحة على ما يربط مصر بجيبوتي من روابط أخوية متعددة.

وقال إن "ميدان القاهرة" تم تسميته بناء على المرسوم الجمهوري الجيبوتي الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، تقديرا لما تحظى به مصر قيادة وشعبا من مكانة لدى جيبوتي، واستكمالا لخطوات التقارب الملموسة التي تحققت منذ زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لجيبوتي في شهر مايو 2021، وزيارة الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، التالية لها إلى مصر في فبراير 2022.

المصدر: RT