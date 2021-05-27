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السيسي في جيبوتي لبحث التعاون الأمني والاقتصادي

أخبار العالم العربي

السيسي في جيبوتي لبحث التعاون الأمني والاقتصادي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس،  جمهورية جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيسها إسماعيل عمر جيلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الزيارة التاريخية للسيسي إلى جيبوتي، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك و"سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما".

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية بحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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