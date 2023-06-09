مصر..العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب يعلق على أنباء وفاة الوزير أحمد عماد الدين بخطأ طبي

علق الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر، على أنباء بشأن وجود خطأ طبي تسبب بوفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، خلال إجرائه عملية قسطرة في القلب.

وفي بث مباشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أوضح جمال شعبان قائلا: "إن الحديث عن وجود خطأ طبي أو إهمال خلال إجراء عملية قلب لوزير الصحة السابق، غير صحيح على الإطلاق، ولكنه قدر الله لأن أكبر الأطباء هو من أجرى له العملية".

وأضاف شعبان: "لابد أن نرضى بتصاريف القدر ولا بد أن نعلم جيدا أن الموت حق وأن الأمر كله بيد الله ونأخذ بالأسباب فقط، ودايما بقول الناس اللي بتكشف عندي توكل على الله".

ويوم الاثنين الماضي، توفي أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة المصري الأسبق، عن عمر يناهز 67 سنة، إثر أزمة قلبية، بأحد المستشفيات الخاصة، وشيعت جنازته عصر الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن أحمد عماد الدين راضي، عمل أستاذا لطب وجراحة العظام بطب عين شمس، وعميدا لكلية طب عين شمس.

المصدر: "مصراوي"