مصر.. تفاصيل وفاة وزير سابق نتيجة خطأ طبي

كشف مصدر طبي بمستشفى خاص بمدينة نصر، أسباب وفاة وزير الصحة المصري الأسبق، أحمد عماد الدين، أمس الإثنين وتفاصيل العملية الجراحية القلبية التي خضع لها.

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وأوضح المصدر الطبي، لـ القاهرة 24، أن الدكتور أحمد عماد الدين حضر إلى المستشفى فى الساعة 12 ظهرا، وخضع لعملية قسطرة علاجية وتركيب دعامات بالقلب بدأت في الساعة 1 ظهرا، مؤكدا خروجه من العملية إلى غرفته بالمستشفى بحالة جيدة في الساعة 3 عصرا.

وأضاف المصدر أنه في تمام الساعة 5 مساءً لوحظ هبوط في الضغط، وبالفحص تبين وجود نزيف في المعدة، تسبب في هبوط بالدورة الدموية مما أودى بحياته نتيجة تناول أدوية السيولة بعد العملية الجراحية، مرجحا وجود مشاكل مرضية سابقة في المعدة من قرحة وغيرها تأثرت بأدوية السيولة.

وأشار المصدر الطبي إلى أن وزير الصحة الأسبق كان يعاني من آلام متكررة في الصدر، وحاجته لإجراء قسطرة ودعامة بالقلب، ودخوله المستشفى أمس الإثنين كان لإجراء العملية بناء على ميعاد مسبق، بعد الفحص والتشخيص.

وأكد المصدر خروج الدكتور أحمد عماد من العملية واعيا، حيث تفاعل مع الطبيب المعالج وأهله بالغرفة، كما أنه كان من المقرر لوزير الصحة الأسبق مغادرة المستشفى في نفس اليوم، فضلا عن تسجيل كل ما تم من إجراء طبي أثناء العملية.

وكشف مصدر مطلع في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين، بعد تعرضه لأزمة صحية تتعلق بالقلب في أحد المستشفيات بمدينة نصر.

وأوضح المصدر أن الدكتور أحمد عماد الدين تعرض لأزمة صحية تقرر على أثرها إجراء عملية قسطرة قلب على يد طبيب قلب يدعى (ن. ف) وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي تسبب في وفاته.

ويذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الأسبق، تولى الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018 مع التغيير الوزاري آنذاك.

المصدر: القاهرة 24