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مصر.. فيديوهات جديدة لسمكة القرش لحظة هجومها واصطيادها

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مصر.. فيديوهات جديدة لسمكة القرش لحظة هجومها واصطيادها
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ظهرت مشاهد جديدة لسمكة القرش التي التهمت مواطنا روسيا في أحد شواطئ مدينة الغردقة في مصر، حيث رصد الفيديو لحظة دخول السمكة المياه وعقب اصطيادها.

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ووجهت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد فريق العمل المختص بادارة حادث هجوم سمكة القرش بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وفي ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث بفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، وبيان ما إذا كانت السمكة ذاتها التي تسببت في الحوادث السابقة أم لا.

وفي هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى في السيطرة على السمكة وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة في الحادثة.

المصدر: RT

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