بغداد: نحو 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن عدد "الإرهابيين" العراقيين المحتجزين في سوريا، فيما أكد أن عددهم بلغ حوالي 3 آلاف مقاتلا.

وقال خلال اجتماع التحالف الدولي في السعودية إن "الحكومة العراقيـة تولي اهتماما خاصا لمخيم (الهـول) في سوريا وتمنحـه الأولوية".

وأكد "ضرورة إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة التي تمثل تحديا وتهديدا كامنا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشار حسين إلى أن "الحكومة العراقية أعادت قرابة 1400 عائلـة من مخيم الهول، أي مـا يزيـد علـى خمسة آلاف شخص إلـى مركـز جدعـة للتأهيل النفسي والمجتمعي، ودمج 680 أسرة في مناطقها الأصلية بعد خضوعها إلى برامج إعادة التأهيل".

وتابع: "هناك حوالي 3000 آلاف مقـاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا".



المصدر: RT