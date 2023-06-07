مباحثات بين وزير الخارجية الجزائري ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بشأن تطور الأوضاع السياسية

تلقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، عبد الله باتيلي.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد "استعرض الطرفان بهذه المناسبة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا على ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات".

كما جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بغية مساندة الفاعليين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام إلى الجزائر قريبا، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية.

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية