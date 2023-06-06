أ ف ب تكشف حقيقة صورة متداولة لصدام حسين وهو يضحك لحظة النطق بإعدامه قبل 17 عاما (صورة + فيديو)

ذكرت "فرانس برس" أن صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو يضحك لحظة صدور حكم الإعدام بحقّه عام 2006، لم تلتقط عند النطق بالحكم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام ادعى ناشروها أنه يظهر فيها ضاحكا لحظة صدور حكم الإعدام بحقه عام 2006.

وأفادت الوكالة بأن الصورة المتداولة وزعتها "أ ف ب" في 30 مايو 2006 ووثقت الرئيس العراقي الأسبق خلال جلسة استماع وهو يضحك خلال إدلاء أحد الشهود بشهادته في المحكمة.

AFP

وأشارت إلى أنه وبعد مرور 6 أشهر على هذه الجلسة الموافق للخامس من نوفمبر 2006، صدر حكم الإعدام بحق صدام حسين.

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وقالت الوكالة إن صدام حسين كان واقفا أثناء لفظ الحكم، مضيفة أنه عندما أعلن القاضي عن حكم الإعدام شنقا حتى الموت، عبر صدام حسين عن رفضه للحكم بصوت عال ولم يضحك.

وتظهر مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة النطق بالحكم، صدام حسين واقفا، وما إن لفظ القاضي جملة "الإعدام شنقا حتى الموت" حتى بدأ صدام حسين بالقول بصوت عال "يعيش الشعب، تعيش الأمة، يسقط العملاء" ولم يضحك أبدا خلال تلاوة الحكم.

وفي 30 ديسمبر 2006 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي.

المصدر: أ ف ب