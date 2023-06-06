البرهان: نؤكد ثقتنا في "منبر جدة" بما يقود إلى سلام مستدام

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، ثقته في "منبر جدة" بما يقود إلى سلام مستدام".

وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان أن البرهان شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من الأعيان المدنية وفتح المسارات الإنسانية لضمان "نجاح" المفاوضات بين الطرفين.

وأفاد البيان بأن البرهان "تلقى يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود".

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح #البرهان اليوم إتصالاً هاتفياً من #وزير_الخارجية_السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود . pic.twitter.com/7R0hJN9EoG — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 6, 2023

وخلال الاتصال، أكد البرهان على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بـ"الخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه".

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن شكره للسعودية وتأكيد الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام، وفق البيان.

وشكر رئيس مجلس السيادة القائد العام وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية #السعودية على مجهوداتهم .#السودان — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 6, 2023

والأحد، دعت الرياض وواشنطن الجيش السوداني والدعم السريع إلى الاتفاق مجددا على وقف جديد فعال لإطلاق النار، كاشفة عن عدم مغادرة ممثلي الطرفين للمملكة، بعد ما أعلن الجيش تعليق مشاركته في "مباحثات جدة" لعدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات خلال سلسلة من الهدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، والتي خلَفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة كبيرة من النزوح واللجوء.

المصدر: وكالات