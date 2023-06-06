السيسي يعلق بعد وفاة وزير الصحة السابق بخطأ طبي.. والحكومة تتحرك بشكل عاجل

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق الذي وافته المنية أمس الاثنين، بعدما أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاته نتيجة خطأ طبي.

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وقال الرئيس المصري، خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، اليوم الثلاثاء: "عزائي له ولأسرته في هذا المصاب"، مؤكدا أن الوزير الأسبق كان له إسهام كبير أثناء توليه الوزارة.

وكشف مصدر مطلع عن فتح تحقيق موسع بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة نصر، إثر وفاة وزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد، نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب.

وأوضح المصدر، لموقع "القاهرة 24"، أنه تم فتح تحقيق موسع داخل المستشفى مع الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية، المدعو "ن. ف"، وطبيب قلب آخر شهير يدعى "س. ش"، للوقوف على أسباب الخطأ الطبي، الذي تعرض له وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد.

وأضاف المصدر أن الوزير الأسبق تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين متعلقة بالقلب، نقل على إثرها لمستشفى خاص كبير بمدينة نصر لإجراء عملية قسطرة قلبية، وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي أودى بحياته.

المصدر: القاهرة 24