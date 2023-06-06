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وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة

أخبار العالم العربي

وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة
RT / palinfo
وفد من حماس يلتقي برئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة
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التقى وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، برئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، يوم الاثنين في القاهرة.

وقالت الحركة في بيان إن لقاء وفد الحركة الذي ضم أيضا كلا من الشيخ صالح العاروري وخالد مشعل وخليل الحية وروحي مشتهى، كان إيجابيا ومثمرا.

وأضافت أنه عكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب خاصة في قطاع غزة.

كما تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس.

وأكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مصر، مثمنا دورها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT

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