المحكمة الجزائرية تحاكم متهما يخزن 39600 قرص "بريغابرين" مخدر في مسكنه لترويجها

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر اليوم الاثنين، في محاكمة جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تم توقيفهم في قضية تعود أحداثها للعام الماضي.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 6 موقوفين، تمت متابعتهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول وشراء قصد البيع، ونقل المؤثرات العقلية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 8 أغسطس 2022، وعلى إثر معلومة لعناصر الأجهزة الأمنية بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بالجزائر.

وتم توقيفه وحجز 119 "كبسولة ريغابريل 300 ملغ"، كان يخفيها في جيب المعطف.

واعترف المتهم بحيازته المؤثرات العقلية، مصرحا أنه اقتناها من شخص يقوم بتزويده بالمخدرات، لإعادة ترويجها بالجزائر الوسطى، مضيفا أنه يتعامل معه عن طريق الهاتف النقال منذ حوالي شهر تقريبا.

وتم توقيف المتهم ليلا وضبط 8 أمشاط من المؤثرات العقلية تحوي على 120 "كبسولة بريغابريل".

كما تم استرجاع 150 قرصا مخدرا ومبلغ 20 مليون سنتيم بمسكن المتهم ومقص حديدي.

واعترف المتهم أيضا أنه اقتنى الممنوعات من شخص آخر، في حين باشرت الأجهزة في توقيف المتهم، وتم حجز 39600 "كبسولة بريغابريل"، و190 قرص"اكستازي"، ومبلغ 35 مليون سنتيم، بمنزل المتهم الأخير مع مركبة من نوع "سيات" تستعمل في النقل والترويج.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية باقي المتهمين في القضية من بينهم فتاة زوجة المتهم الأخير بعد ضبط الممنوعات بغرفة النوم.

إقرأ المزيد

المصدر: النهار الجزائرية