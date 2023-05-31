الجزائر.. ضبط كميات كبيرة من "الكيف المعالج" عبر الحدود مع المغرب

أحبط الجيش الجزائري بالتنسيق مع مصالح الأمن، محاولات إدخال أكثر من 4 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مايو 2023.

وقالت وزارة الدفاع في الجزائر يوم الأربعاء، إنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 78 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و67 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، كما تم ضبط 181334 قرصا مهلوسا.

وأضافت الوزارة أن الجيش وخلال عملياته تمكن من إيقاف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذ 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 344 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

المصدر: واج