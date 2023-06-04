الخارجية العراقية: ندعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه

أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، دعم بلاده لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه.

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وقال في بيان صحفي إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".

وأشار الصحاف إلى أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا".

وتابع أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة بناء على دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين.



المصدر: RT