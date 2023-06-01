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"الوطن": المقداد يتوجه إلى بغداد السبت المقبل

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أفادت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن مصادر متابعة أن وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي فؤاد حسين.

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ووفق مصادر "الوطن" فإن المقداد سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما سيعقد لقاء مع نظيره فؤاد حسين، وستركز المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

وتأتي زيارة المقداد للعراق في ظل الحراك العربي المتواصل لاستعادة الزخم للعمل العربي المشترك، والأجواء الإيجابية الحاصلة في المنطقة بعد قمة جدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوريا كانت شاركت قبل أيام شاركت في أعمال مؤتمر "طريق التنمية"، الذي عقد في بغداد وضم وزراء النقل لدول جوار العراق ومجلس التعاون الخليجي.

المصدر: الوطن

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