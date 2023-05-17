المقداد من جدة لـ RT: عودة سوريا كعودة "الحبيب إلى حبيبته"

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الكلمات الترحيبية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تظهر مدى الاشتياق لسوريا "كعودة الحبيب لحبيبته".

وأكد المقداد في تصريح لـRT، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "أن جميع الدول رحبت بعودة سوريا وكلها كلمات ترحيبية كانت نابعة من القلب.. لا نشعر بأننا غبنا كثيرا لأننا كنا مع أشقائنا العرب.. كنا نناضل من أجل كل أشقائنا العرب.. والهجمة التي تعرضت لها سوريا على يد الإرهابيين كانت تستهدف كل العرب.. واليوم نحن مرتاحون لهذه الأجواء ونعتقد بأن دور سوريا كان وسيبقى محترما في كل هذه المنتديات العربية".

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كما أكد المقداد أن سوريا دائما ترحب بأي عمل عربي.

وشكر المقداد الدور السعودي على ما أنجزته وقدمته خلال الأشهر الماضية لسوريا بخصوص تفعيل العمل العربي المشترك ومن أجل "ما نحن بصدده اليوم وعودتنا إلى جامعة الدول العربية".

وفيما يخص دور العراق بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، أكد المقداد أن "العراق دائما في قلب سوريا وسوريا دائما في قلب العراق لذلك نحن ننظر دائما إلى المستقبل إلى دور العراق الفاعل والتنسيق القائم بين القيادتين سيضعنا فعلا في إطارنا التاريخي عندما كنا رقما واحدا".

ولفت المقداد إلى أنه بحث خلال الاجتماع مع نظيره اللبناني القضايا التي تهم البلدبن وبعض القضايا التي يتم تداولها بشكل مستمر.

ورحب المقداد بعودة اللاجئين في أي وقت إلى وطنهم سوريا، "نحن نتطلع إلى أن يكون الدور العربي فاعل في مساعدة كل اللاجئين السوريين على عودتهم إلى بلدهم".

المصدر: RT