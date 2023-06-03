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إحباط تهريب أكثر من طن ماريجوانا في مطار الملك عبد العزيز بالسعودية

أخبار العالم العربي

إحباط تهريب أكثر من طن ماريجوانا في مطار الملك عبد العزيز بالسعودية
Globallookpress
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي من إحباط محاولتي تهريب 1.029 كيلوغرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على عدد من الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من مادة “الماريجوانا” المخدرة.

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يشار إلى أنّه قبل أيام قليلة فقط، أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد مروان الحازمي، إحباط محاولة ترويج أكثر من 4 ملايين من الأقراص المخدّرة وتوقيف مروجيها في الرياض.

وصرَّح بأن هذه العملية تمت في إطار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

المصدر: صحيفة صدى الإلكترونية

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