مراسلنا: تجدّد الاشتباكات المسلحة في منطقة أم درمان القديمة

في أحدث التطورات الميدانية على الساحة المشتعلة في السودان، ذكر مراسل RT، اليوم الجمعة، سماع أصوات للمدفعية الثقيلة في مدينة أم درمان قبل قليل.

وأشار مراسلنا إلى تجدّد الاشتباكات المسلحة في منطقة أم درمان القديمة أيضا، فضلا عن حدوث اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرقي مدينة أم درمان.

إقرأ المزيد

وأضاف المراسل أن أصوات المدفعية الثقيلة سمعت من منطقة الحلفايا شمالي العاصمة الخرطوم.

هذا وكانت الرياض وواشنطن قد علّقتا محادثات جدّة حول السودان نتيجة الانتهاكات المتكرّرة لوقف إطلاق النار، من قبل القوات السودانية وقوات الدعم السريع.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وقيودا على التأشيرات "بحق الأطراف الذين يمارسون العنف" في السودان.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.

المصدر: RT