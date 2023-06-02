لبنان.. ارتفاع حالات الانتحار وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية

أظهرت الإحصائيات أن حالات الانتحار في لبنان بلغت 36 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن عدد الحالات ارتفع إلى 50 خلال أبريل الماضي.

وفي هذا الإطار، أكد الباحث في الشؤون الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لموقع "ليبانون ديبايت" أن "عدد حالات الانتحار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 بلغ 50 حالة انتحار"، مبينا أنه "خلال شهر يناير بلغ عدد حالات الإنتحار 11 حالة، وفي فبراير 10 حالات، وفي مارس 15، وفي أبريل وصلت حالات الانتحار إلى 14 حالة ما يرفع عدد حالات الانتحار في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 إلى 50 حالة".



ولفت إلى "أمر خطير يتمثل بارتفاع عدد حالات الانتحار بين شهر يناير حيث أقدم 11 مواطن على الانتحار ليرتفع العدد في شهر أبريل الى 14، وهو مؤشر خطير لأننا لا زلنا في نصف العام والأوضاع الاقتصادية ما زالت تتدهور".

المصدر: "ليبانون ديبايت"