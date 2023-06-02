تحركات مصرية في روسيا لتنشيط السياحة إلى مصر

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، عددا من اللقاءات مع كبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية، لتنشيط حركة السياحة الروسية في مصر.

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وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعريف كبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسية إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي أن السوق الروسية تعد إحدى الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاءت في المركز الثاني من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر، والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، في عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسي، حيث أعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها في زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز أوجة التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمى الرحلات بالسوق الروسي من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم استعراض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلى اتحاد منظمي الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوي القادم له بمصر.

المصدر: RT