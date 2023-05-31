خطة مصر للسياحة.. روسيا شريك وسواحها أولوية

تاريخ النشر:31.05.2023 | 18:06 GMT | أخبار العالم
ضيف الحلقة رئيس هئية التنشيط السياحي في مصر عمرو القاضي.
"إصلاح جذري للكتب المدرسية في مصر".. "ثورة في المناهج المصرية"، هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرها المطول حول تغيير المناهج في مصر.
نشرت وكالة "الأناضول" التركية، صورة لزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية، الذين قدموا التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بانتخابات الرئاسة، وقد برز غياب رئيسين عنها فمن هما؟
شهدت نقابة المهندسين المصرية أعمال شغب وصفها البعض بـ"الفضيحة"، حيث قرروا سحب الثقة من نقيب المهندسين، وعند فشل سحب الثقة لجأوا إلى إحداث أعمال شغب.
نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن اجتماعا مخابراتيا عقد "على أعلى مستوى" في إسرائيل أمس الاثنين، لزعزعة الاستقرار في الجزائر.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الخاصة أعادت انتشارها وتستعد لبدء الهجوم وتنفيذ أعمال عسكرية وتحرير البلدات في اتجاه جمهورية دونيتسك.
قال مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن مسجد السيدة زينب لا يحوي جثمانها، موضحا أنها كانت تعيش هناك فقط وإنما هي مدفونة في سفح المقطم.
أعلنت منى ناصر مساعدة وزير المالية إن حوالي 112 كيلو غراما من الذهب دخلت مصر منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج.
ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كواليس حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، حيث اجتمعت على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات الإيطالية والموساد الإسرائيلي.
أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الأسطول الجوي الإيراني على استعداد لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والقاهرة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات هجومية ناجحة لمفرزة اللواء الخامس للبنادق الآلية والقوات الخاصة "أحمد" الشيشانية في منطقة ماريينكا.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بتصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي أطلقها أمس حول ترحيبه باستئناف العلاقات مع مصر خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، بالنظر إلى أن بريطانيا عمليا في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
في غارة جوية إسرائيلية سميت عملية "أوبرا" وتعرف أيضا بالاسم الرمزي "بابل" دمر المفاعل العراقي "أوزيراك" في موقعه القريب من جنوب شرق بغداد يوم السابع من يونيو عام 1981.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية، وفق ما قاله مسؤولون في بعض البنوك.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صاروخ من منظومة "باتريوت" للصواريخ المضادة الأمريكية الصنع، على طريق سريع مزدحم في كييف أثناء تفعيلها في أرجاء العاصمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا، يوم 29 مايو الجاري.
أعلن الأمن العام في السعودية، القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجهما مواد مخدرة في العاصمة الرياض.
في منطقة كورسك داخل روسيا قامت القوات المسلحة الروسية بإسقاط أول طائرة بريطانية مسيرة من طراز Malloy Aeronautics T150، حاولت اختراق المنطقة الحدودية لروسيا.
وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ نحو 12 عاما.
غردت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد على حسابها في "تويتر"، بمناسبة فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية.
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر الوثائق والصور النادرة لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي تلقت فيها هزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية بدء حفر 11 بئرا جديدة في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات والإنتاج.
كشفت التحريات الأمنية للشرطة المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام في القاهرة، وبها آثار خنق حول رقبتها، وبجوارها والدتها التي تحمل أثار جروح.
قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند ماكغفرن، إن زيلينسكي يعلن عن الهجوم المضاد يوميا، متناسيا إبلاغ الأوكرانيين عن إصابة قائد القوات العام فاليري زالوجني.
توفي الحاخام الإسرائيلي زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، الحاخام جيرشون إدلشتاين، عن عمر يناهز 100 عام، والذي أثار الجدل مؤخرا بتصريحاته ضد المصريين والعرب.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.
اندلع شجار عنيف بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني.
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى "حرب ضد الغرب".
أكد وزير الخارجية الإيراني أن تقارب بلاده مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية، موضحا أن العلاقات مع الجيران تشكل أولوية في السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
أظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام في مصر، تخلص مصر من عدد من الأجانب بلغ قرابة الـ400 أجنبي من العاملين.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية غير ضرورية" بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.
تحدث اللواء محمد رشاد ضابط المخابرات المصري السابق، عن تنفيذ المخابرات المصرية عدة عمليات ضد إسرائيل وجهت لها العديد من الضربات قبل حرب 1973.
ضجت الصفحات الإخبارية منذ أمس الاثنين، بأنباء اختطاف مواطن سعودي في لبنان، حيث سارعت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى التحرك وتحريره.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الضربة الروسية الدقيقة والموجعة لأحد خطوط الإمداد الأوكرانية.
أعلن السياسي الكردي البارز صلاح الدين ديميرتاش، اليوم الأربعاء، اعتزاله العمل السياسي.
تم ربط 30 بنكا روسيا بنظام الدفع الصيني CIPS، وهو نظام نظير لمنظومة المصارف "سويفت" كما تنتظر الآن عشرات البنوك للموافقة على طلبات انضمامها إلى نظام الدفع الصيني.
عقب فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء عن هدف بلاده.
قال عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، ورحج أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.
أكدت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر مطلعة أن مرسوما صدر بتعيين السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية ورئيسا للبعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بشأن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو، أن المنظمة تدين أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة لبحيرة تنجانيقا، حيث رتب الجانب البوروندي على ضفتها غداء عمل.
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وفدا روسيا رفيعا من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الروسية.
خفضت مصر شروط منح الإقامة للأجانب من أجل توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة وجه طلبا مهما إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في ظل رغبة "البارسا" في استعادته.
وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض، بعد انفصال مركبة "دراغون" التي تحملهما عن محطة الفضاء الدولية.
تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة هامة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقب استقباله لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة.
أطلقت العديد من الدول مشاريع تهدف لتنويع مسارات الشحن الدولي وشحن البضائع خلال فترة زمنية أقصر من المسارات التقليدية وفي مقدمتها قناة السويس.
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن "الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن وحركة المرور جارية علیها".
أكد البيت الأبيض، رفض الولايات المتحدة للهجمات الأوكرانية على عمق الأراضي الروسية، من حيث المبدأ، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة موسكو، صباح اليوم.
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة البقاع اللبنانية، فيما نفت إسرائيل تنفيذ أي غارة.
قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية قامت بمناورة "عدائية غير ضرورية" قرب طائرة "ار سي 135" الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبية، ونشرت الدفاع الأمريكية فيديو للحادث.
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على موضوع تطبيق الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو أمس الثلاثاء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا حيث كانت أجهزة المخابرات الغربية تخطط لعمليات ضد روسيا، وحققت الضربة أهدافها بنجاح.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن هجوم المسيرات الأوكراني على المنشآت المدينة الروسية صباح اليوم، هو رد على تدمير القوات الروسية لمقر الاستخبارات الأوكرانية قبل يومين.
تصدر الحارس الجزائري مصطفى زغبة العناوين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد تصدية للكرة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه ضمك ونظيره الفتح، في مسابقة دوري "روشن" السعودي.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش".
نقذت شركة inDrive الروسية حملة كبيرة لإنارة الشوارع وجعل المدن أكثر أمانا، عبر استخدام لافتات الإعلانات الضخمة.
نفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ضرورة امتناع مرضى السكري تماما عن تناول الحلويات.
صرح إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن أوكرانيا ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء ومقترحاتهم للأزمة الأوكرانية قد انتهى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي التابع لقوات مجموعة "زاباد" الروسية قصف نقاط انتشار للواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.
أقر الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، وناشر صحيفة وول ستريت جورنال، ألمار لاتور، بنجاحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع الأوكراني.
ندّدت الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي المتهوّر بعد قيام برلين بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية، محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فهم عميق للوضع المعقد والخطير الذي يواجه الأمن القومي، وإلى تكثيف الجهود لتحديث نظام وكفاءة الأمن القومي في البلاد.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية، مشددا على أن كييف تسعى من وراءها لترهيب السكان.
يصادف اليوم 31 مايو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، اليوم الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى العواقب الخطيرة للتدخين.
كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تفاصيل العرض السعودي المذهل المقدم للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، من أجل الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.
شهدت العلاقات المصرية التركية تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
قال رئيس مركز تطوير تكنولوجيات المواصلات أليكسي روغوزين إن المسيّرات التي هاجمت صباح يوم 30 مايو موسكو وضواحيها تم تصنيعها كطائرات غير مأهولة.
أفادت قناة NHK التلفزيونية، نقلا عن مصادر حكومية يابانية، بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء، أو أي أجسام أخرى لم ينجح بالوصول إلى الفضاء الخارجي.
كسر وكيل اللاعبين الشهير، البرتغالي خورخي مينديز، صمته أخيرا حول انفصاله عن موكله النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد شراكة ناجحة استمرت طويلا بينهما.
حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مؤخرا مسؤولي المخابرات من التمجيد المفرط بـ "وحدة الرضوان"، وحدة النخبة التابعة لـ"حزب الله "اللبناني.
أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، توقيف مراهق من ناد فرنسي لكرة القدم في أعقاب مشاجرة بعد مباراة أصيب خلالها لاعب برلين البالغ 15 عاما بجروح خطيرة تهدد حياته.
نقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن رئيس وزراء قطر أجرى محادثات سرية مع زعيم حركة "طالبان" هذا الشهر في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن الاجتماع كان إيجابيا.
قدمت ألمانيا مؤخرا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل أراضي روسيا، وأن موسكو تتحمل مسؤولية النزاع مع أوكرانيا، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة.
أثارت تغريدة للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على وسم "رسميا بنزيما اتحادي" الكثير من الجدل، قبل أن يقرر حذفها بعد تفاعل كبير.
أصدر الإمام الأكبر للجامع الأزهر الشريف في مصر أحمد الطيب، توجيهاته لمسؤولي مشيخة الأزهر بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس في الأراضي المحتلة.
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية.
أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، عن انطلاق مناورة ما أسماها "القبضة الساحقة" العسكرية والتي ستستمر على مدار أسبوعين، على مستوى القيادة العسكرية.
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيطرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو وثق نجاح عملية انفصال مركبة "دراغون" التي تحمل رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، عن محطة الفضاء الدولية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16" مطورة، وبأسرع وقت ممكن.
في مثل هذا اليوم قبل 488 عاما، انطلقت من برشلونة حملة الإمبراطور كارلوس الخامس لاحتلال تونس، بعد أقل من عام من "فتحها" على يد القائد البحري العثماني الشهير خير الدين برباروس.
قال كلايتون موريس، المحلل والصحفي الأمريكي، إن روسيا والصين وجهتا ضربة مدمرة للدولار أثناء عملهما على استبداله داخل "بريكس".
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إن عقد قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان العام الحالي "أمر وارد جدا".
شيع آلاف اليهود المتشددين جثمان زعيمهم الروحي إيدلشتاين في إسرائيل، بعدما توفي عن عمر يناهز المئة عام، حيث شيع جثمانه إلى مقبرة في بني براك بمشاركة الآلاف.
أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، رفض الأزهر لكل المطامع الصهيونية التي تستهدف تغيير الواقع الزماني والمكاني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إنه من غير المرجح أن تؤثر مقاتلات "F-16" التي وعد بها الغرب أوكرانيا على الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف.
صرح رئيس المخابرات العسكرية البريطانية، أدريان بيرد، بأن روسيا تشكل أكبر تهديد للمملكة حتى عام 2030، ويجب على المملكة المتحدة أيضا الاستجابة للتحديات من الصين.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.
أصدرت محكمة استئناف مدينة مصراتة غربي ليبيا، أحكاما نهائية بإعدام 23 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من القضايا أبرزها "مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت عام 2015".
جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعواته لسحب الجنسية، حيث أعلنت حملته الرئاسية لعام 2024، أنه سيسعى لإنهاء "حق المواطنة" من خلال أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه.
قضت محكمة جنح الاقتصادية في مصر بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
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