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خطة مصر للسياحة.. روسيا شريك وسواحها أولوية

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ضيف الحلقة رئيس هئية التنشيط السياحي في مصر عمرو القاضي.

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