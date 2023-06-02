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عمر العبداللات ينشر فيديو كواليس زفة "حسين ورجوة" (فيديو)

الثقافة والفن

عمر العبداللات ينشر فيديو كواليس زفة
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الفنان الأردني عمر العبدللات وفنان العرب محمد عبده
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نشر الفنان الأردني عمر عبداللات، مقطع فيديو من كواليس التحضير لأغنية الزفة التي أداها برفقة فنان العرب السعودي محمد عبدو في حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين على رجوة السيف.

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وظهر الفنانان قبيل الحفل في تمرينات الأغنية التي كتبها الشاعر صالح الشادي ولحنها العبداللات نفسه مستوحيا من الفلكلور الأردني وتوزيع أيمن عبدالله.

وتقول الأغنية في مطلعها: 

"عمـــان غـرّد جـــوّهـــا بالتلاحين وتـمـاوجـت جـبـال عـمـان غـنــوة

غـنـوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين والكل بارك والفرح صار نشوة

أردنية، سعودية..  یا حفید النبي یا حسین یا ابن عبدالله یا حبیب الشعب مبروك یا ابــن عبدالله

دقـوا المهابيش وصبـوا القهوة ألف مبارك يا حسين ويا رجوه".

المصدر:RT

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