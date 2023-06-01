سعيّد: لا يمكن لأي وزير أن يتصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنه لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة، موضحا أن الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتناول اللقاء في قصر الحكومة بقرطاج سير العمل الحكومي بوجه عام والتوازنات المالية على وجه الخصوص.

الإطلاع على سير العمل الحكومي بوجه عام والتطلع إلى تحقيق توازنات المالية تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي، محور لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، السيّدة #نجلاء_بودن، رئيسة الحكومة. #TnPRpic.twitter.com/E3tUUK4V9l — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 1, 2023

كما أشار الرئيس التونسي، إلى ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي.

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المصدر: "موزاييك"