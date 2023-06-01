تونس.. إحباط عملية تهريب مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية عبر معبر حدودي مع ليبيا (صورة)

تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية التونسية بنقطة التفتيش القيطون في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، من إحباط عملية تهريب مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية بقيمة 2.4 مليون دينار.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن الفرقة المذكورة اشتبهت في سائق سيارة ذات ترقيم منجمي ليبي بعد أن ظهرت عليه علامات الإرتباك.

وأضافت أنه وبإخضاع السيارة للتفتيش اليدوي الدقيق تمكنوا من الكشف على مخبأ بداخله لفائف من الأوراق المالية من العملة الأجنبية 525 ألف يورو، و213 ألف دولار.

وأكدت أنه وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات وتحرير محضر حجز في الغرض وإيقاف السائق على ذمة الأبحاث.

المصدر: "موزاييك"