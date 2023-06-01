مصدر قضائي: اتهام عناصر من "حزب الله" بقتل عنصر اليونيفيل في العاقبية عمدا

وجه القضاء العسكري اللبناني تهما لـ5 عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمدا بالاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في اليونيفيل والذي أسفر عن مقتل جندي.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان اتهم بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد".



وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمد عياد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".



وخلص القرار، الذي اطلعت عليه "فرانس برس" ويقع في ثلاثين صفحة، إلى اتهام الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمدا".

وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة "اليونيفيل".

وقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاما) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية.

المصدر: "أ ف ب"