الجيش اللبناني: إحالة التحقيقات بقتل جندي إيرلندي من الـ"يونيفيل" إلى القضاء المختص

أكد الجيش اللبناني أنه بعدما أنجزت مديرية المخابرات التحقيقات الأساسية بحادثة الاعتداء على قوات "اليونيفيل" في محلة العاقبية، تمت في 3 يناير إحالة الملف الأساسي إلى القضاء المختص.

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وكانت قوات الدفاع الإيرلندية، قد أعلنت في منتصف شهر ديسمبر الماضي أن جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، لنيران أسلحة خفيفة.

وقالت القوات في بيان إن "القافلة كانت تقل ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت"، مشيرة إلى أن "فردا آخر من قوة "اليونيفيل" حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة".

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن جندي حفظ سلام قتل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال إنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط".

ومساء 14 ديسمبر، حصل إشكال في منطقة العاقبية بين أهالي المنطقة وقوة من "اليونيفيل"، وذلك إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية.

وعلى الإثر، سمع صوت إطلاق نار في المحلة، فيما تعرضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدّى إلى انقلابها، وجرح عناصرها.

المصدر: "الجديد" + إذاعة "صوت لبنان"