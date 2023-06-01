الصحة السودانية: قوات الدعم السريع حولت المرافق الصحية لثكنات عسكرية

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السودانية محمد إبراهيم عبد الرحمن، إن قوات الدعم السريع استولت على عدد من المراكز الصحية وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وقال عبد الرحمن إن "الدعم السريع يتمركز في عدد 34 مستشفى ومرفقا صحيا واستولى على 29 سيارة إسعاف منذ اندلاع المعارك".

وأضاف: "الدعم السريع حول هذه المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية حتى خلال أيام الهدنة وقبلها والتي كان يعول عليها في تقديم خدمات طيبة للمرضى والحالات الطارئة".

وأفاد مراسل RT في السودان بأن اشتباكات عنيفة بمنطقة شمال الخرطوم بحري عند جسر الحلفايا ووسط الخرطوم وجنوبي العاصمة السودانية، مؤكدا أن السودانيين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب انعدام المواد الغذائية الضرورية وارتفاع غير مسبوق لأسعار الخبز مع ندرة في عدد من المناطق،

وأشار إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية في ظل اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة، بالإضافة إلى تذبذب كبير في خدمات الاتصالات بالسودان بسبب الاشتباكات العنيفة بالخرطوم مع ضعف وتدني خدمات الإنترنت بجميع الشركات المشغلة لها .

المصدر: RT