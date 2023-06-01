من هم المستثنون والمدعوون إلى زفاف ولي عهد الأردن؟ ومن تكون الشخصية العربية الأبرز في الحفل؟

يتوافد الملوك والقادة إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف.

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وقد وصل إلى عمان ولي العهد البريطاني ويليام أمير ويلز وزوجته كيت مدلتون، والسلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.

ومن بين المدعوين الذين يبلغ عددهم 70 ضيفا، وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الرئيس الرواندي بول كاغامي، كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن.



كما وصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان.

إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيكون حاضرا في حفل الزفاف، ويتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام إن الأردن استثنى المسؤولين الإسرائيليين من حضور زفاف ولي العهد، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي في عمان، ولا الرئيس يتسحاق هرتصوغ".

المصدر: وكالات