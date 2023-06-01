"الاختلاف لا يعني حتمية الصراع".. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

اجتمع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى برئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في العاصمة الإيطالية روما.

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وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا "التعاون الثنائي في مجال دعم برامج التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب، ومن ذلك التعايش الأمثل في مجتمعات التنوع الديني والثقافي والإثني على ضوء المشتركات بين الجميع، انطلاقا من استيعاب الحكمة الربانية في الاختلاف والتنوع وأنها لا تعني حتمية الصداع والصراع بين الحضارات كما هي النظريات المتشائمة والخاطئة".



وقد نوه الكاردينال بارولين باللقاء الناجح والاستثنائي بين الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين والبابا فرنسيس.

وكان العيسى، بحث مع البابا فرنسيس، الأحد الفائت، الموضوعات ذات الصلة بالقيم المشتركة وتشييد الجسور بين الحضارات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء الذي جرى في مقر إقامة بابا الفاتيكان بسانتا مارتا، تناول سبل نبذ الكراهية والعنصرية.

المصدر: وكالات