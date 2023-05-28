البابا فرنسيس يلتقي شخصية سعودية رفيعة (صور)

أفادت شبكة "The Saudi Post" الإخبارية الإلكترونية السعودية بأن البابا فرنسيس يستضيف، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى.

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وكتبت الشبكة في صفحتها على "تويتر": بابا الفاتيكان فرنسيس يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيح محمد العيسى.

بابا الفاتيكان "فرانسيس" يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ "محمد العيسى"، ويبحثان معًا القيم المشتركة، ومواجهة التطرف الديني والفكري 🇻🇦🇸🇦 pic.twitter.com/5bC0snAa5S — The Saudi Post (@TheSaudi_post) May 27, 2023

وأضافت: "يبحثان معا القيم المشتركة ومواجهة التطرف الديني والفكري".

المصدر: تويتر