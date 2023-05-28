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البابا فرنسيس يلتقي شخصية سعودية رفيعة (صور)

أخبار العالم

البابا فرنسيس يلتقي شخصية سعودية رفيعة (صور)
AP
البابا فرانسيس
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أفادت شبكة "The Saudi Post" الإخبارية الإلكترونية السعودية بأن البابا فرنسيس يستضيف، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى.

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وكتبت الشبكة في صفحتها على "تويتر": بابا الفاتيكان فرنسيس يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيح محمد العيسى.

وأضافت: "يبحثان معا القيم المشتركة ومواجهة التطرف الديني والفكري".

المصدر: تويتر

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