"مدينة السلطان هيثم".. معايير عصرية وأبنية حديثة تستوعب 100 ألف نسمة (فيديو)

تخطط سلطنة عُمان لتشييد "مدينة السلطان هيثم" بالمعايير المستقبلية والسمات المعمارية التقليدية الموروثة حيث ستكون قادرة على استيعاب 100 ألف شخص، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية

وأفادت الوكالة، اليوم الأربعاء، بأنه تم تقديم تصاميم المدينة إلى مكتب سلطان البلاد هيثم بن طارق آل سعيد.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 14.8 كيلومتر مربع، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لمساحاتها الخضراء 2.9 كيلومتر مربع.

كما سيتم تشييد 20 ألف وحدة سكنية ضمن 19 مبنى سكنيا، بما في ذلك الفلل والتاون هاوس والشقق من مختلف الفئات السعرية.

ولصالح سكان هذه المدينة، سيتم أيضا تشييد 39 مدرسة و 24 مسجدا و 11 مؤسسة طبية ومركزا لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودار للعجزة، ويشار إلى أنه تم تصميم البنية التحتية للمدينة بهدف تحسين جودة الحياة فيها. حيث سيتم فيها التوسّع باستخدم الطاقة الشمسية، وأنظمة إعادة تدوير النفايات وكذلك تحويلها إلى مصدر للطاقة.

المصدر: تاس