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نيبينزيا: الولايات المتحدة تعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" بمشاركة عناصر "داعش"

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نيبينزيا: الولايات المتحدة تعمل على إنشاء
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
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أعلن مندوب روسيا الدائم فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر "داعش"، لاستخدامهم ضد السلطات السورية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة، التي لم يعد كافيا بالنسبة لها، على ما يبدو، توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف".

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وأضاف: "حسب معطياتنا، بدأت الولايات المتحدة بإنشاء "جيش سوريا الحرة" بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر القبائل العربية المحلية ومسلحي "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن هدف ذلك "استخدام المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد".

المصدر: وكالات

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