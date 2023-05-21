"حميميم": تعرض مواقع للجيش السوري للقصف في إدلب شمال غربي سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيل قصف مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي مواقع للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "تم تسجيل عملية قصف خلال اليوم الماضي على مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة وقف التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي".

وذكر غورينوف في وقت سابق، أن قادة جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، وقيادة ما يسمى بحكومة "الإنقاذ السورية"، يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها للمدنيين في مناطقهم لمصالحهم الخاصة.

المصدر: نوفوستي