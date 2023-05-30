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بالفيديو.. محاولة قتل موظف خلال عمله في لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. محاولة قتل موظف خلال عمله في لبنان
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تداولت وسائل إعلامية لبنانية مقطع فيديو، تظهر فيه محاولة قتل موظف خلال دوام عمله في منطقة الأوزاعي في بيروت.

وفي الفيديو يظهر الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به، لتظهر بعدها عدة طلقات نارية تصوب باتجاهه. فما كان منه إلا أن قام بحماية نفسه، ومن ثم لاذ بالفرار.

وأفاد موقع "لبنان 24"، بأن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم، على حارس إحدى المؤسسات، وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أن عدة طلقات نارية أطلقت باتجاهه.

المصدر: "لبنان 24"

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