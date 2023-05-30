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مصر.. اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري في القاهرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري في القاهرة (فيديو)
Gettyimages.ru
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أفادت وسائل إعلام مصرية أن حريقا ضخما شب بمركز تجاري بمنطقة التجمع في القاهرة.

وقامت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بالسيطرة على النيران بعد جهود مضنية.

وأظهرت لقطات فيديو امتداد النيران على كامل واجهة المبنى.

وقامت الجهات المختصة بفرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

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وتحقق النيابة العامة بموقع الحادث، واستمعت إلى الشهود، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص ومعرفة أسباب الحريق.

المصدر: مصراوي + فيتو

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