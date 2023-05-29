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ملك المغرب يهنئ أردوغان إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا

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ملك المغرب يهنئ أردوغان إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا
Globallookpress PPE/face to face
الملك المغربي محمد السادس
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بعث الملك المغربي محمد السادس، اليوم الاثنين، ببرقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان إثر إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وأعرب الملك عن "تهانيه الحارة" لأردوغان، راجيا له "كامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب التركي لتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء".

ومما جاء في برقية الملك "وإنني إذ أبارك لفخامتكم هذه الثقة المتجددة، لا يفوتني أن أعبر لكم عن بالغ ارتياحي للمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون البناء بين بلدينا بفضل حرصنا المشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات".

وأضاف الملك: "من هذا المنطلق، أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تمتين هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، ويسهم في ترسيخ جسور التضامن والتآزر بين شعوب أمتنا الإسلامية".

المصدر: "هسبريس"

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