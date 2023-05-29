مسؤول أمني مصري سابق يهاجم الفنانين المصريين بسبب السعودية

هاجم وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء خيرت شكري، طريقة ظهور وحديث الفنانين المصريين في السعودية، الذين تتم دعوتهم للمشاركة في الحفلات من قبل هيئة الترفية.

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وقال اللواء شكري: "وجود الفنانين المصريين في السعودية للمشاركة في المهرجانات والحفلات التي تنظمها هيئة الترفية، شئ فخر للفن المصري فبدون الفن والفنانين المصريين الحفلات دي ملهاش لون ولا طعم ولا قيمة فنية أو تسويقية".

وتابع: "كونك تشارك كفنان مصري ليست "جميلة" من هيئة الترفية، لكن شرف عظيم للفن السعودي وتذكرة مرور نحو نجاح هيئة الترفية، على مستوى الغناء والموسيقى و الفن العربي".

وأشار اللواء شكري: "الناس دي مش بترمي فلوسها في الهوا ومجاملة لسين أو صاد من الفنانين المصريين لا والله، هما عارفين قيمة كل واحد فيكم وحجمه الفني، فبلاش تغالي في تقديم الشكر والجميل لهيئة الترفية، بصورة فيها مغالاة وتزايد تقلل من شأن الفن والفنانين المصريين، فكل فنان بيشارك في مهرجانات الرياض هو سفير لبلده، فحافظ على شكلك ومظهرك وحديثك احتراما لنفسك وبلدك".

ونوه وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق "حديثي لا يحمل النقد أو الهجوم على هيئة الترفية، أو دولة السعودية الشقيقة التي نتمنى لها التقدم والرقي، لكن ما سطرته لا يخرج عن كونه رسالة لكل فنان مصري، من مواطن مصري غيور".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ظهور عدد من الفنانين المصريين في عدة حفلات في السعودية، يتحدثون بشكل مبالغ فيه وملابس لافتة بشكل كبير.

المصدر: RT